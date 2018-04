Depois de não ter cumprido o prazo ordenado pelo juiz federal Sérgio Moro – que obrigava Lula da Silva a entregar-se às autoridades até às 17h de sexta-feira –, o ex-presidente brasileiro deverá ser detido este sábado, depois da missa em homenagem à ex-mulher, Marisa Letícia.

Segundo noticia o Globo, as negociações sobre a detenção de Lula avançaram na noite de sexta-feira, com a assinatura de um acordo – entre defesa do antigo presidente e a Polícia Federal brasileira – que possibilita a entrega de Lula da Silva após a missa, marcada para as 9h30 (13h30 em Lisboa).

Após a missa em homenagem à ex-mulher do ex-governante do Brasil, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula deverá discursar. Após o discurso, deverá entregar-se, segundo o jornal brasileiro.

Contudo, uma reunião com advogados foi agendada para a manhã deste sábado, podendo surgir alterações aos mais recentes planos. Inicialmente, os advogados de Lula queriam que os agentes da Polícia Federal fossem buscar o antigo presidente à sede do Sindicato dos Metalúrgicos.

Como será a entrega de Lula?

De acordo com o jornal brasileiro, Lula da Silva deverá ser levado até ao aeroporto num carro descaracterizado da Polícia Federal. Ao chegar ao Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, o ex-presidente deverá seguir de helicóptero até à Superintendência da Polícia Federal.

Lula não se opõe à prisão mas sim à "apresentação discreta" às autoridades.