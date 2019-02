O antissemitismo em França atingiu os seus piores níveis desde a Segunda Guerra Mundial, segundo disse o presidente Emmanuel Macron aos líderes na comunidade judaica na passada quarta-feira, depois de centenas de pessoas terem manifestado o seu ultraje perante o aumento de crimes de ódio no país, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

A proposta de Macron é que o governo francês adote a definição de "antissemitismo" da Aliança Internacional de Memória do Holocausto e deve ainda propor uma lei para reduzir os discursos de ódio que circulam no espaço online. Estas medidas auxiliariam na orientação das forças policiais, magistrados e professores no seu trabalho diário, de acordo com o líder francês.