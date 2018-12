A vontade de ver as suas obras devolvidas foi acelerada pelo anúncio feito pelo governo de França de que iria devolver ao Benim uma coleção de bronzes, retirados do país no final do século XIX, no âmbito do Relatório sobre a restituição do património cultural africano. Para uma nova ética relacional (mais conhecido por Relatório Macron).



Direcção-geral do património não recebeu ainda qualquer pedido



A Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) afirma ao Expresso não ter conhecimento de qualquer reivindicação para o regresso de objectos das ex-colónias.



Ministério da Cultura remete esclarecimentos para a DGPC.

Angola quer dar início à devolução de bens culturais "roubados" às ex-colónias. A república africana está a preparar o levantamento de uma série de peças que quer ver restituídas por Portugal, incluindo algumas que estão sob tutela de museus nacionais.A minsitra da Cultura de Angola considera que processo deve decorrer de forma diplomática. "É imperioso que a diplomacia angolana, em colaboração com o Ministério da Cultura e outros departamentos ministeriais, possa dar início a consultas multilaterais com vista a regularizar a questão da propriedade e da posse, por um lado, e, por outro lado, da exploração dos bens culturais angolanos no estrangeiro", disse Carolina Cerqueira ao jornal Expresso.A minsitra da Cultura afirmou que o governo angolano já identificou algumas peças que quer ver restituídas, como máscaras, cerâmica, estatuetas, isntrumentos do período neolítico e peças de arte tribais. No entanto, o repatriamento não foi ainda pedido.