Foi no final de maio, com a morte às mãos da polícia de George Floyd, que protestos contra a violência policial encheram as ruas dos Estados Unidos. Depois das várias imagens de violência em dezenas de estados norte-americanos, a Amnistia Internacional denuncia agora mais de uma centena de incidentes onde foi usada a força contra manifestantes pacíficos e jornalistas.

Depois de analisar cerca de 500 vídeos e fotografias, a organização documentou, entre 26 de maio e 5 de junho, 125 casos de violência policial contra manifestantes em 40 estados norte-americanos e no distrito de Columbia. Em comunicado, revela que as forças de segurança dos EUA "cometeram violações generalizadas e flagrantes de direitos humanos" contra aqueles que protestavam contra as mortes de cidadãos negros no país durante as manifestações do movimento Black Lives Matter.

Num mapa interativo, a organização documenta os mais de 100 abusos cometidos por várias forças de segurança dos departamentos de polícia estaduais e locais, das agências federais e pela Guarda Nacional dos EUA. Divididos por estados, os incidentes são documentados com vídeos.



No dia 30 de maio, em Los Angeles, Califórnia, um vídeo mostra agentes da polícia a afastar manifestantes, agredindo-os com bastões. No mesmo dia, em Denver, Colorado, a polícia é filmada a utilizar gás pimenta contra dois protestantes que se afastavam.

"Em vez de cumprirem com as suas obrigações de respeitar e facilitar o direito das pessoas a protestar pacificamente", denuncia a Amnistia, "os agentes violaram direitos humanos, numa base diária".

Entre o uso ilegal de força denunciado pela organização estão agressões, uso indevido de gás lacrimogéneo e gás pimenta e o disparo de projéteis como balas de borracha.



Assim, numa nova campanha, a Amnistia Internacional apela a mudanças sistémicas nas formas de policialmento nos Estados Unidos.

"A investigação é clara: quando ativistas e apoiantes do movimento Black Lives Matter saíram às ruas em cidades dos EUA para exigir pacificamente o fim do racismo sistémico e da violência policial, foram surpreendentemente recebidos com uma resposta militarizada e mais violência policial", afirmou o consultor para a área de armas e operações militares da Amnistia Internacional, Brian Castner. "As comunidades não devem viver com medo de serem agredidos pelos mesmos agentes que fizeram o juramento de protegê-los. Os agentes responsáveis por uso excessivo de força e mortes ilegais devem ser responsabilizados".



George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu no dia 25 de maio, em Minneapolis, depois de um polícia lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos enquanto Floyd dizia que não conseguia respirar.



Desde a divulgação do momento da sua morte nas redes sociais, milhares de protestos contra a violência policial e o racismo têm-se sucedido em dezenas de cidades norte-americanas.