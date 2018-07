Uma norte-americana está a ser alvo de duras críticas na Internet após ter morto uma espécie rara de girafa e ter publicado fotografias nas redes sociais. Tess Thompson Talley estava de viagem à África do Sul, onde matou o animal e o anunciou como se de um troféu se tratasse.

Numa publicação já apagada, a mulher mostrava o animal morto. "Orações pela minha caçada de sonho que se tornou realidade hoje. Avistei esta girafa negra rara e persegui-a durante bastante tempo. Sabia que era esta. Tinha mais de 18 anos de idade, 1814 quilogramas e consegui obter 907 quilogramas de carne dela", escreveu.

As imagens, republicadas pelo site de notícias Africa Digest, desencadearam uma onda de revolta nas redes sociais. A turista, contactada pela Fox News, tentou justificar a morte da girafa, garantindo que a espécie não é rara. "A girafa (...) era uma subespécie sul-africana da girafa. As girafas ficam mais escuras com a idade", afirmou.

"Uma selvagem branca norte-americana, que é em parte uma Neandertal, vem a África e dispara sobre uma girafa negra muito rara, cortesia da estupidez da África do Sul", escreveu o meio de comunicação africano através do Twitter.





White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz