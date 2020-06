O ator Seth Rogen demonstrou, esta terça-feira, apoio ao movimento Black Lives Matter com uma publicação no seu Instagram. Junto à imagem onde se lia o nome da frase de apoio à comunidade afro-americana, o ator escreveu: "Se considera esta declaração minimamente controversa, sinta-se livre de deixar de me seguir".

Em poucos minutos, a sua caixa de comentários encheu-se de mensagens de apoio, mas também algumas pessoas que contestaram a mensagem veiculada pelo humorista. Para esses Rogen tinha algumas palavras menos agradáveis - e tirou tempo para responder a cada uma das pessoas.





A muitos dos que responderam com mensagens como: "Não, Seth, todas as vidas interessam", o canadiano respondeu: "Cala-te, já"; "Vai-te f****. Sai"; "Não mereces mais os meus filmes. Pára de ver as minhas m*****".

Já a um seguidor que disse: "Deixei de seguir", Rogen respondeu com: "Boa. Vai-te f****".





I love seth rogen’s approach to racists pic.twitter.com/QmNRyVCI9s — shae (@MunroShaely) June 1, 2020

George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu na noite de segunda-feira em Minneapolis, após uma intervenção policial violenta, cujas imagens foram divulgadas através da internet.

Floyd foi detido por suspeita de ter tentado pagar com uma nota falsa de 20 dólares num supermercado. Num vídeo filmado por transeuntes e divulgado nas redes sociais, é possível ver um dos agentes pressionar o pescoço da Floyd com o joelho durante vários minutos.

Desde então, várias cidades norte-americanas, incluindo Washington e Nova Iorque, e outros locais na Europa, têm sido palco de manifestações, com os protestos a resultarem frequentemente em confrontos com a polícia.