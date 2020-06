Aldi pede desculpas a cliente depois de encontrar sobrancelha de vaca num pacote de carne picada

A cadeia de supermercados Aldi pediu desculpas a um cliente depois deste ter encontrado o que parecia ser uma sobrancelha de vaca dentro de um pacote de carne picada.



A imagem, partilhada nas redes sociais, mostra um nódulo de carne com pêlos escuros junto a um pacote aberto de carne picada.



Segundo o jornal Mirror, Harry West, um jovem de 28 residente em Surrey, Inglaterra partilhou a imagem e alertou possíveis consumidores para o perigo da carne.

"Depois de esperar uma semana para ser contactado, acho que tenho o direito de mostrar aos consumidores o que encontrei num pacote de carne picada", escreveu Harry numa publicação no Facebook.

"Não queria acreditar. Estou à espera que alguém do Aldi entre em contacto comigo", explicou o jovem depois de ter enviado um email com as fotografias.



Sem uma resposta, Harry acabou por publicar as imagens nas redes sociais. Foi então que a empresa de retalho pediu desculpas, oferecendo 50 libras (54,99 euros) ao cliente lesado.