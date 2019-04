"Estou muito contente por a minha foto contribuir para que pessoas de todo o mundo saibam da revolução no Sudão. Desde o início da revolta, que tenho saído à rua todos os dias e participado em manifestações, porque os meus pais ensinaram-me a amar o meu país". A declaração de amor, coragem e revolução foi feita ao The Guardian por Alaa Salah, uma jovem de 22 anos que se tornou símbolo dos protestos no Sudão, esta segunda-feira.

A estudante de engenharia e arquitetura foi fotografada e filmada, em cima de um carro, a incentivar os protestantes à thawra, revolução em árabe. Os sudaneses enchem as ruas há cinco meses contra o presidente Omar al-Bashir, exigindo que ele se demita. Tudo começou quando o dinheiro desapareceu das caixas automáticas e o preço do pão triplicou. Agora, surgiu a imagem poderosa de uma jovem vestida de branco, que garante que não tem medo de falar em público, a lembrar o outro lado das manifestações: as mulheres. Segundo o BuzzFeed News, 70% dos participantes nas manifestações são mulheres. E muitas das ativistas mais conhecidas já foram presas. Outras sofrem represálias por vestirem calças, por exemplo.





"No dia em que me tiraram esta foto, estive em 10 manifestações diferentes e li um poema revolucionário. De início encontrei um grupo de cerca de seis mulheres e comecei a cantar, elas começaram a cantar comigo e, de repente, o grupo tornou-se realmente grande", explicou ao jornal inglês, a quem garantiu que não tem qualquer apoio partidário: "O nosso país está acima de qualquer partido ou de divisões sectárias".

O pai de Salah tem uma empresa de construção e a mãe, estilista, é a autora do toub – vestido tradicional local - que a jovem envergava no dia em que foram tiradas as fotografias que a tornaram célebre. "O toub tem uma espécie de poder e relembra-nos as Kandala", nome dado às rainhas núbias, cuja civilização ocupava grande parte do Sudão há mais de 3 mil anos e é considerada o berço civilização africana. Também há quem lhe chame "Estátua da Liberdade do Sudão".

De dedo em riste, nas redes sociais, Alaah tem capitalizado a sua popularidade, para juntar mais vozes à sua. "Agradeço a todos do fundo do meu coração. A luta por um Sudão democrático e próspero continua. Não vamos nos curvar perante al-Bashir, o ditador tirano!", escreveu no Twitter.





I thank you all from the bottom of my heart. The struggle for a democratic and prosperous Sudan continues. We will not bow down to Al-Bashir, the tyrant dictator! #DemocraticSudan pic.twitter.com/BZ1LPnj4Um — Alaa Salah (@iAlaaSalah) 10 de abril de 2019









Esta quinta-feira, os militares prometeram fazer uma "comunicação importante" em breve a propósito das manifestações que pedem o afastamento do presidente. Além das fortes críticas internas, Omar al-Bashir é indesejado em vários países do continente africano e é alvo de acusações por parte de instâncias jurídicas internacionais por responsabilidades em crimes de guerra na região de Darfur.