Afeganistão: Um milhão de crianças em risco de desnutrição grave

Um milhão de crianças afegãs está em risco de sofrer desnutrição aguda grave se a situação no país continuar a deteriorar-se, alertou hoje a UNICEF, face à situação do Afeganistão após a vitória dos talibãs.







Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto via Getty Images

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O alerta da organização surge no âmbito da crítica situação do país, do aumento da violência e do rápido colapso da economia."Se a tendência atual continuar, a UNICEF prevê que um milhão de crianças com menos de cinco anos no Afeganistão sofra de desnutrição aguda grave, uma enfermidade potencialmente mortal", disse em comunicado o diretor regional da organização para o Sul da Ásia, George Laryea-Adjei.Após sair de Cabul, assegurou que nas últimas semanas, com o aumento dos conflitos e da insegurança no país, as crianças são "quem pagou o preço mais alto"."Algumas não só foram obrigadas a abandonar as suas casas e a serem separadas das escolas e amigos, como também se viram privadas dos cuidados médicos básicos que podem salvá-las de doenças como a poliomielite e o tétano", indicou.A situação do país foi-se deteriorando rapidamente desde 01 de maio, quando as tropas internacionais iniciaram a etapa final de retirada do Afeganistão, especialmente nos últimos 20 dias, em que a ofensiva dos talibãs se intensificou e os levou a conquistar quase todo o país numa questão de dias.Com os islamitas no poder desde 15 de agosto, com a tomada de Cabul, o país tem estado imerso no caos e no desespero de dezenas de milhar de pessoas a tentarem fugir, enquanto as forças internacionais prosseguem um processo de evacuação massivo para retirar cidadãos estrangeiros e a maior quantidade de afegãos em risco."Com uma crise de segurança, o aumento vertiginoso dos preços dos alimentos, uma seca grave, a propagação da covid-19 e outro inverno duro a aproximar-se, as crianças correm maior risco do que nunca", sublinhou.Nos últimos dias, os cidadãos do país sofrem mais do que nunca as consequências da queda do Governo e a instabilidade, com muitos estabelecimentos encerrados, sem acesso a dinheiro e uma boa parte da população em casa com medo de sair ou a tentar abandonar o país.A crise humanitária do Afeganistão já era grave antes da vitória dos fundamentalistas, após décadas de conflitos e guerra que devastaram o país e deixaram milhões de pessoas afetadas.De acordo com a UNICEF, "mais de quatro milhões de crianças, incluindo 2,2 milhões de meninas, não estão escolarizados". Cerca de 300.000 crianças foram obrigadas a abandonar as suas casas, "algumas em pijama enquanto dormiam", outras enquanto estavam sentadas "em silêncio a estudar"."Demasiadas crianças presenciaram cenas que nenhuma criança deveria ver. As crianças e os adolescentes estão a lidar com ansiedade e medo e precisam desesperadamente de ajuda", precisou Laryea-Adjei, que instou as nações a não cortarem a ajuda humanitária neste momento.A UNICEF precisa de 192 milhões de dólares para atender à crise. "Pedimos aos doadores para darem um passo em frente e apoiarem as famílias e crianças vulneráveis", apelou hoje numa mensagem na rede social Twitter.