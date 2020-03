Uma mulher norte-americana está a ser acusada de quatro crimes, um deles por ameaças terroristas, pela partida perigosa que pregou na passada quarta-feira num supermercado em Hanover, Pensilvania: tossiu propositadamente para cima de comida do estabelecimento. Como forma de precaução, a loja teve de deitar fora 35 mil euros em produtos alimentares que estavam nas prateleiras que foram alvo da tosse da norte-americana.De acordo com fonte da polícia local, citada pelo canal televisivo NBC, a mulher identificada era Margaret Cirko, de 35 anos. Na passada quarta-feira, a suspeita entrou dentro de uma loja da cadeia de supermercados Gerrity e tossiu e cuspiu para cima da comida enquanto ameaçava os restantes clientes que estava doente. "Cirko repetiu este comportamento em vários corredores da loja", acrescentou a mesma fonte. Os funcionários ordenaram à suspeita para sair da loja, que só o fez depois de roubar cerveja."Esta mulher já é conhecida pela polícia de ser um problema crónico na nossa comunidade", escreveu Joe Fasula, uma dos donos da Gerrity, na página de Facebook da loja.Ela foi detida e acusada de quatro crimes, dois dos quais por ameaça terrorista e uso de "agente biológico". Cirko está a ser avaliada psicologicamente e as autoridades vão testar se está infetada com Covid-19, afirmou fonte policial.