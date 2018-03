Acidente com minibus na Turquia faz 17 mortos

Pelo menos 17 pessoas morreram e 36 ficaram feridas na zona este da Turquia na sequência de um acidente de minibus, que transportava imigrantes ilegais paquistaneses, afegãos e iranianos, informou hoje a agência de notícias estatal Anadolu.

O acidente ocorreu no final da quinta-feira na província de Igdir, especificou a Anadolu, segundo a qual, mais de 50 pessoas estavam a bordo do veículo, projectado para transportar apenas 14 passageiros.

O minibus, que transportava os imigrantes desde o Irão, incendiou-se depois de bater num poste de luz. Em consequência, 17 pessoas morreram, algumas das quais queimadas, e outras 36 ficaram feridas e foram transportadas para o hospital.

A identidade do motorista permanece, até ao momento, desconhecida e foi aberto um inquérito de investigação para apurar as circunstancias exactas do acidente, de acordo com a agência de notícias.

As forças de segurança detiveram ainda 13 imigrantes ilegais que estavam a bordo de um segundo minibus que viajava juntamente com o veículo acidentado.

Fotografias publicadas nos jornais turcos mostram o veículo completamente carbonizado.

Os acidentes de viação são comuns na Turquia, onde 3.530 pessoas perderam a vida nas estradas em 2017, segundo a televisão estatal turca.