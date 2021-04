A rainha de beleza que enfrenta os militares de Myanmar

Han Lay, miss Grand Myanmar, tem feito manchetes em todo o mundo pela forma como enfrenta publicamente o golpe militar no seu país. Usou o palco do concurso internacional para uma coisa que raramente as modelos fazem: uma declaração política.

Diz-se das misses que só desejam a paz no mundo. Han Lay não vai tão longe, deseja apenas a paz no seu país e esse desejo é arriscado. A jovem de 22 anos foi eleita Miss Grand Myanmar e tem sido uma das poucas vozes públicas que chega a todo o mundo contra o golpe militar e a repressão no seu país.



"Hoje no meu país Myanmar... há tanta gente a morrer", denunciou no palco da Miss Grand International 2020, que decorreu na Tailândia. "Por favor ajudem Myanmar. Precisamos urgentemente da ajuda internacional neste momento."



Antes de levar este grito de ajuda para os palcos, Han Lay esteve em protesto de rua na capital do seu país, Yangon, para lutar contra os militares. Há dois meses que os militares tomaram o poder e prenderam os vencedores das eleições, alegando fraude eleitoral. Prometem eleições democráticas dentro de um ano, mas a população não viu estas ações com bons olhos e as manifestações têm se multiplicado.