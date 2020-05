A morte de George Floyd às mãos de um agente da polícia levou a protestos um pouco por todo o estado norte-americano de Minneapolis. Incêndios, assaltos, confrontos e até uma morte resultaram destes protestos.

Quatro polícias foram despedidos depois de terem estado envolvidos na detenção e morte do segurança afro-americano que foi imobilizado na rua por um dos agentes com um joelho em cima da sua garganta até morrer, mesmo depois de avisar os agentes que não conseguia respirar e que o estavam a matar.

A morte ocorreu na segunda-feira, e na madrugada de terça para quarta, depois de ser divulgado o vídeo, milhares de manifestantes foram para as ruas, e um grupo tentou invadir a esquadra de onde eram os polícias que mataram George Floyd, de 46 anos. Durante a noite desta quarta para quinta os protestos voltaram à rua.

Para conter os protestos a polícia disparou balas de borracha e granadas de gás lacrimogéneo, tendo alguns manifestantes saqueado armazéns Target e incendiado uma loja de componentes automóveis.

Um homem foi encontrado morto a tiro, na madrugada de hoje, suspeito de ter sido vítima dos protestos, em Minneapolis, contra a morte de um homem negro sob custódia policial. Segundo a polícia, o homem terá sido baleado por um dono de loja, que se tentava proteger de tentativa de saque, mas as investigações ainda não confirmaram essa teoria.

"Todos assistimos à horrível morte de George Floyd em vídeo, enquanto as testemunhas pediam ao agente que o levasse para dentro do carro da polícia, deixando de pressionar o seu pescoço. Esse uso abusivo, excessivo e desumano da força custou a vida a um homem detido pela polícia por questionar uma acusação não violenta", declarou o advogado Ben Crump, reconhecido na área dos direitos civis e que está a representar a família de Floyd.





Video shows Minneapolis cop with knee on neck of motionless, moaning man https://t.co/Jxx5sMVuEf pic.twitter.com/HTdsFarlJ0 — CBS News (@CBSNews) May 26, 2020





A chefe da polícia de Minneapolis, Medaria Arradondo, disse que o departamento vai conduzir uma investigação interna completa e também a Procuradoria e o FBI disseram que farão inquéritos separados para tentar apurar responsabilidades na morte de George Floyd.

O governador de Minnesota, Tim Walz, já considerou a situação como sendo "extremamente perigosa", apelando às pessoas para não saírem à rua naquela zona da cidade de Minneapolis.

Mas a morte de Floyd não causou apenas distúrbios em Minneapolis. Memphis, no Tenessee, ou Los Angeles também tiveram protestos contra a morte às mãos da polícia de mais um cidadão afro-americano.

A morte de Floyd, bem como a de Ahmaud Arbery, um jovem afro-americano de 25 anos que foi perseguido e baleado por dois homens brancos no estado da Geórgia, trouxeram memórias de outras mortes como as de Eric Garner ou Michael Brown. Já as manifestações são semelhantes às que aconteceram depois da morte de Rodney King, em 1992, em Los Angeles.

A família de Floyd pediu que os agentes despedidos sejam acusados e julgados, principalmente aquele que colocou o joelho por cima da cabeça de Floyd. O presidente da câmara local pediu também a prisão do polícia: "Se eu o tivesse feito, ou vocês o tivessem feito, estaríamos agora atrás de grades. E eu não percebo como isso não aconteceu".

A irmã de George Floyd pediu mesmo prisão para todos os agentes envolvidos, não só aquele que pisou o irmão, bem como todos os que ficaram a assistir: "Gostava que aqueles agentes fossem acusados com o homicídio do meu irmão, porque foi exatamente isso que eles fizeram", referiu em declarações à NBC.

Num comunicado emitido na segunda-feira, a polícia disse estar a investigar um caso de falsificação na zona onde Floyd foi encontrado. Os agentes pediram ao suspeito que saísse de dentro do seu carro. "Depois de sair, ele resistiu aos agentes. Os agentes conseguiram colocar o agente em algemas e depois notaram que ele podia estar a precisar de ajuda médica", pode ler-se. No entanto, o vídeo mostra que os agentes só abrandaram o tratamento depois de Floyd perder os sentidos.

Apesar das alegações da polícia, as câmaras de vigilância não mostram Floyd a oferecer qualquer tipo de resistência aos agentes.

Polícia de Minneapolis acusada de racismo

A polícia de de Minneapolis é muitas vezes considerada racista. Um dos agentes envolvidos na morte de Floyd teve mesmo várias queixas apresentadas contra si por racismo, três das quais levaram a que fosse alvo de reprimendas.

Segundo inúmeros estudos raciais, apesar de representarem apenas 20% da população total daquela cidade, é muito mais provável que sejam parados, presos ou alvos de força abusiva na altura da detenção. Representaram também 60% do total de vítimas de tiroteios policiais entre 2008 e 2019.