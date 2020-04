Clara Serrano foi despejada pelo senhorio quando revelou que tinha sido infetada pelo novo coronavírus. A enfermeira partilha o apartamento com mais três pessoas e sempre teve cuidados extra: mantinha a distância de segurança, só ia à cozinha para fazer as refeições e lavar a roupa, comia no quarto. Quando os sintomas surgiram, reforçou os cuidados, criando turnos para ir à cozinha - que desinfetava antes e depois de usar - e definindo uma casa de banho que só ela usaria. Mas o teste positivo, que comunicou, trouxe uma resposta pronta do senhorio. "Tens que sair de casa", disse-lhe, algo que ela fez horas depois. "Teve que lá ir a polícia para explicar que eu não podia ser expulsa, mas o senhorio insistiu que me fosse embora. Foi com a ajuda do sindicato que encontrou alojamento no hotel Colón, onde continua a viver.





Espanha registou, nas últimas 24 horas, 567 mortes devido ao novo coronavírus, um aumento em relação aos 517 de segunda-feira, havendo até agora um total de 18.056 óbitos.





"Este vírus não é apenas sobre uma tosse. Está também a revelar o lado mais sombrio das pessoas". A frase pertence a Elena, empregada num centro de saúde em Alcorcón, Madrid, e uma das vítimas de vizinhos que temem que quem esteja contagiado ou tenha profissões que estão mais expostas ao novo coronavírus abandone as suas casas. A motivação é o bem comum - "deves pensar nos teus vizinho", dizem alguns papéis -, mas a polícia local alerta que se trata de um crime de ódio.Elena, 48 anos, não é um caso positivo de covid-19 , mas tornou-se o alvo de uma vizinha depois de se esquecer das botas à porta de casa. "Normalmente sigo medidas de limpeza muito rígidas. Tiro os sapatos, desinfeto-os e tomo banho antes de estar com os meus filhos", contou ao El País. Um dia isso não aconteceu e a porta de casa apareceu cheia de líxivia. Percebeu mais tarde o que se passara, quando a vizinha lhe tocou à campainha. Achou que era um pedido para ir à farmácia ou às compras - "são um casal de idosos que não deve sair de casa - mas foi surpreendida. "Disse-me que ia contagiar o prédio todo e que tinha que desinfetar as escadas e os lugares comuns sempre que chego a casa", revelou, não esconde o medo: "E se um dia atirar a lixívia para cima de mim?"Jesus é médico no Hospital General La Mancha Centro, Ciudad Real, e leu o recado deixado na sua porta quando chegou de um turno de 12 horas: "Olá, vizinho! Sabemos do teu trabalho importante no hospital e agradecemos, mas devias pensar também nos teus vizinhos. Aqui [no prédio], há crianças e idosos. Há lugares, como o Barataria, a alojar profissionais de saúde. Enquanto isto durar, peço-te que penses" em mudar-te.Ficou "triste", confessu ao mesmo jornal, mas garante que depois da mãe partilhar o papel na rede social Facebook recebeu inúmeras mensagens de apoio, incluindo da autarca local. "Prefiro guardar esses gestos. E pensar que quem deixou o recado o fez pelo medo, que todos nós sentimos", rematou.Em Cuenca,Ao El País, a comissária principal da Polícia Nacional, Maria Pilar Allué, foi taxativa: "São crimes de ódio". "São denunciáveis, reprováveis e devem ser investigados", acrescentou.De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 3.045 novos infetados, um número que volta a baixar e que é o mais baixo das últimas semanas, sendo agora o total de pessoas que contraíram a doença de 172.541.