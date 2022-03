A mensagem de Arnold Schwarzenegger ao seu seguidor Putin sobre a verdade da "guerra"

Num vídeo publicado no Twitter, o antigo governador da Califórnia diz que a Rússia está a mentir e elogia os russos que se manifestam nas ruas.

Arnold Schwarzenegger publicou um vídeo através do seu perfil de Twitter em que fala diretamente aos "seus queridos amigos russos e para os soldados russos que estão na Ucrânia" sobre estes estarem a ser alimentados através da desinformação. O ator e antigo governador do estado norte-americano da Califórnia defende que a invasão à Ucrânia "não é a guerra do povo russo".