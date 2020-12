ePaper ou encontre-o nas bancas a 22 de dezembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 22 de dezembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Fios e pulseiras de ouro e diamantes (uma delas avaliada em mais de 144 mil euros). Guarda-roupa com conjuntos da Gucci, Dolce & Gabbana e Versace. E uma festa para celebrar os 28 anos que custou 36 mil euros. O perfil de Diego Optra no Instagram tinha dezenas de seguidores que sonhavam com este estilo de vida luxuoso.Durante meses, a Polícia Nacional e o ministério público colombianos foram recolhendo estas "migalhas digitais". O suficiente para conseguirem detê-lo. A vaidade deste traficante de droga acabou por ser também o seu carrasco. Mas não foi o primeiro nem será o último criminoso a aperceber-se do alcance das redes sociais. E a fazer delas a sua montra para atrair novos recrutas. Dos cartéis de droga mexicanos à máfia italiana, o "narco-marketing" é cada vez mais frequente.