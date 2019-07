Duas em cada três pessoas no mundo não têm acesso a justiça, sendo as pessoas sem nacionalidade, escravizadas e afetadas pela guerra as que se encontram em situações mais graves. Este número faz parte de um relatório do Task Force on Justice, que resulta de uma parceria entre membros das Nações Unidas, organizações internacionais, sociedades civis e do setor privado.









De acordo com o relatório, entre as mais de 5,1 biliões de pessoas que não têm acesso a justiça, mais de um milhão não tem identificação legal e mais de dois biliões trabalham sem contratos ou leis de proteção laborais.



O documento revela ainda que mais de dois biliões de pessoas não têm documentação legal sobre as suas casas ou terrenos e mais de 40 milhões estão sujeitos a "



Cerca de 1,5 biliões de pessoas enfrenta problemas na justiça que não consegue resolver por não saber onde procurar ajuda ou porque o sistema de justiça é demasiado caro.



Os números mostram que estas pessoas estão vulneráveis a abusos e



"Os sistemas de justiça não chegam à grande maioria das pessoas", explicou Maaike de Langen, responsável pela pesquisa, à Reuters. "É um problema em todos os países. Há trabalho a fazer em todo o lado".



"Sem justiça, não podemos alcançar a promessa dos objetivos para 2030 de erradicar a pobreza em todas as suas formas, acabar com a desigualdade, promover a prosperidade e proteger o planeta da degradação", defendeu de Langen. O relatório será apresentado a 15 de julho em Nova Iorque . Proporcionar acesso à justiça para todos é um dos objetivos que os membros das Nações Unidas querem alcançar até 2030, tal como acabar com a fome e a desigualdade de género.

Mais de cinco biliões de pessoas encontram-se numa "lacuna da justiça", não conseguindo resolver problemas que vão desde disputas por terras a crimes violentos, revela o relatório cujos dados mostram o desafio de alcançar as metas da ONU de justiça para todos.