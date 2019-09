A geopolítica do ataque do Irão às refinarias, a análise de George Friedman

Um grupo rebelde iemenita alinhado com o Irão reivindicou um ataque de drone contra a principal refinaria de petróleo da Arábia Saudita durante o fim de semana. O alcance, a carga e a precisão do ataque, bem como a sofisticação da operação, sugerem que os Houthis tiveram uma grande ajuda do seu país patrono.

Os Houthis são uma fação iemenita alinhada com o Irão. De facto, o apoio iraniano é profundo. No mês passado, o embaixador Houthi enviado para o Irão acreditou-se como um embaixador formal – raro para alguém que representa uma fação fora do governo formal do país. Isso sinalizou que o Irão considera os Houthis uma nação distinta do Iémen ou que o Irão os reconhece como o governo legítimo do Iémen. Diplomacia à parte, o Irão está próximo dos Houthis, tem a capacidade de colocar em campo o tipo de drones usados no ataque à Arábia Saudita e de fornecer informação sobre alvos, e tem os motivos para agir desta forma.

Compreender os seus motivos é fundamental. O Irão é um país sob uma tremenda pressão. Construiu uma esfera de influência que se estende pelo Iraque, partes da Síria, Líbano e partes do Iémen. Do ponto de vista iraniano, o país tem estado constantemente na defensiva, limitado como está pela sua geografia. Nunca vai esquecer os 10 anos de guerra contra o Iraque nos anos 1980 que provocara cerca de um milhão de baixas. Foi um momento decisivo da história iraniana. A estratégia que Teerão formou em resposta a este momento foi construir uma coligação de fações xiitas que servisse de base da sua esfera de influência e usar essas fações para moldar eventos a ocidente. A luta entre o Iraque e o Irão remonta ao confronto bíblico entre Babilónia e a Pérsia. Esta é uma luta antiga que está agora a ser travada no contexto do sectarismo islâmico.

A esfera de influência iraniana pode ser grande, mas é também vulnerável. O seu controlo sobre o Iraque está longe de ser absoluto. A sua posição na Síria está a ser atacada por Israel, com relações incertas com a Rússia e a Turquia. O domínio sobre o Líbano, através do Hezbollah, é o ponto mais forte, mas é ainda baseado no poder de uma fação contra outras. A mesma influência de fação existe no Iémen.

O Irão não domina a sua esfera de influência. Tem um grau de autoridade como o centro do Islão xiita. Mantém algum controlo devido ao apoio a fações xiitas nesses países, que travam as próprias lutas pelo poder, mas está constantemente em jogos de equilíbrio. Ao mesmo tempo, é imperativo para o Irão não permitir que um poder sunita ou uma coligação de poderes se forme na sua fronteira Oeste. Quanto mais para Ocidente empurrar a sua influência, mais segura estará a sua fronteira ocidental e mais distante estará a ameaça da guerra. A sua estratégia é imposta pela geopolítica, mas a sua capacidade de a executar totalmente é limitada.

Os problemas iranianos são agravados pelos Estados Unidos, hostis à República Islâmica desde a sua fundação com a queda do Xá. O interesse americano na região, em oposição à aversão visceral de ambos os lados, é impedir que um único poder domine a região. O motivo histórico costumava ser o petróleo. O motivo ainda existe, mas já não é decisivo. A geografia da produção de petróleo mudou radicalmente desde meados da década de 1980. Os Estados Unidos têm interesse em limitar o poder de grupos Islamitas que estão preparados para atacar interesses americanos. Na década de 1980, múltiplos ataques a tropas americanas no Líbano causaram baixas substanciais e foram organizadas pelo Hezbollah. Depois do 11 de setembro, a ameaça provém de jihadistas sunitas. A invasão do Iraque, seguida de tentativas falhadas de pacificação, dirigiu a complexidade dos problemas para os americanos.

Isto levou os Estados Unidos para algo muito perigoso na região: uma política externa complexa, do tipo da que a região normalmente impõe a outsiders poderosos. Atualmente, a principal preocupação dos Estados Unidos é a expansão iraniana. E não está sozinho. O mundo sunita e Israel são uma oposição intensa ao Irão. A Turquia e a Rússia desconfiam do Irão mas no momento dão-se por satisfeitos por verem os EUA a lidarem com o problema, enquanto eles pescam em águas turbulentas. Uma coligação extraordinária surgiu com o apoio dos EUA, juntando Israel, Arábia Saudita e outros estados sunitas sob uma mesma bandeira ténue.

Esta coligação é uma ameaça aos interesses iranianos. Os israelitas estão a atacar forcas iranianas na Síria e a trocar ameaças mútuas com o Hezbollah. Os Sauditas e os Emirados Árabes Unidos estão a apoiar forças anti-Irão no Iémen e a conduzir ataques aéreos. O Iraque está sob pressão exterior limitada, mas está tão fraturado que é difícil definir o que é influência ou controlo iraniano. Por outras palavras, a esfera de influência iraniana continua a existir mas está a ficar sob extrema pressão. E o Irão sabe que se a esta esfera colapsar, a sua fronteira ocidental fica outra vez exposta.

A estratégia dos EUA afastou-se do envolvimento militar americano em larga escala, que definiu a sua estratégia desde o 11 de setembro. Mudou para uma estratégia dupla, de utilizar operações mais pequenas e dirigidas contra grupos antiamericanos no mundo sunita e de travar uma guerra económica com o Irão. Esta estratégia anti-Irão decorre de uma mudança mais ampla da estratégia dos EUA, do uso do poder militar para o uso do poder económico em locais como a China, Rússia e Irão. O esforço norte-americano para acabar com o acordo nuclear como o Irão foi menos sobre o medo do poder nuclear iraniano e mais sobre impor sanções massivas contra o regime e a economia iranianas.

A estratégia de sanções prejudicou gravemente os iranianos. Por algum tempo, ela pareceu levar à ameaça de revolta política em larga escala, mas essa ameaça parece ter diminuído um pouco. Mas a dor das sanções cada vez mais apertadas e mutáveis, com alvos e métodos de aplicação imprevisíveis, minaram a economia iraniana, particularmente a sua capacidade de exportar petróleo. Isto, juntamente com a pressão que está a sofrer da coligação anti-iraniana apoiada pelos Estados Unidos, colocou o Irão numa posição difícil.

Teerão já respondeu no Golfo Pérsico, confiscando petroleiros na esperança de causar o pânico no mundo industrializado. Mas já não estamos em 1973 e a importância de uma guerra de petroleiros como a que ocorreu nos anos 1980 não foi suficiente para aumentar os preços do petróleo ou colocar a Europa, Japão e outros países contra os Estados Unidos e seus aliados para aliviarem a pressão sobre o Irão.

O Irão tem agora dois imperativos. Tem de enfraquecer a coligação anti-Irão, proteger os seus aliados na região, e criar pressão sobre os Estados Unidos para aliviar a pressão americana sobre a economia iraniana. O elo mais fraco na coligação é a Arábia Saudita. O seu governo está sob pressão interna e mantém o seu sistema social com o dinheiro proveniente das vendas de petróleo. É a parte que é igualmente vital para a coligação e vulnerável a acontecimentos. E nada é mais vulnerável do que a receita do petróleo saudita.

O ataque à refinaria saudita foi bem pensado em todos os níveis. Não só demonstrou que a indústria petrolífera saudita estava vulnerável a um ataque iraniano como o ataque reduziu a produção de petróleo saudita, infligindo sofrimento real. Não é claro quanto tempo poderá levar até a produção estar de novo operacional, mas mesmo que seja feito rapidamente, o impacto financeiro irá custar. Impôs um preço aos sauditas que outros vão observar.

Também se destinou a recordar os sauditas e outros que enquanto no passado os EUA tinham um interesse esmagador em proteger o fluxo do petróleo do Médio Oriente, este já não é um dos principais interesses americanos. Entre a produção massiva de petróleo de xisto americano e as suas reservas, os EUA não estão tão vulneráveis quanto antes à interrupção do fornecimento de petróleo. Isto também recorda aos aliados americanos na Europa e na Ásia que uma mudança dramática ocorreu. Quando antigamente estavam todos obcecados em não fazer nada que ameaçasse o fornecimento de petróleo, atualmente os EUA estão numa posição de correr riscos que os aliados não se podem dar ao luxo de correr. Os Iranianos esperam que com este ataque consigam dividir a aliança americana em relação ao petróleo.

A questão do petróleo é também um problema iraniano. Os EUA bloquearam as vendas de uma produção substancial da produção de petróleo iraniano como parte da sua guerra económica ao Irão. Ao criar alarme sobre o fornecimento de petróleo global, os iranianos querem forçar os aliados americanos a serem mais assertivos no que toca a desafiar os desejos dos EUA, não só no que diz respeito ao petróleo mas em relação a outras matérias. As garantias americanas de amplos fornecimentos, jogaram a favor dos iranianos, levando os principais importadores a começarem a pensar na posição americana.

O ataque à refinaria foi operacionalmente hábil e estrategicamente sólido. Tornou manifesta o ponto fraco e a vulnerabilidade saudita. Impôs aos sauditas um preço pela sua estrutura de alianças que, caso continue, eles não poderão suportar. O ataque também mostrou aos aliados americanos que os seus interesses e os dos EUA no que respeita ao petróleo também divergem. Finalmente, e mais importante, irá beneficiar outros produtores de petróleo, particularmente a Rússia, ao potencialmente aumentar os preços. E na política americana, qualquer coisa que beneficie a Rússia pode tornar-se explosiva.

Os EUA não podem ignorar o ataque. Como a maior potencia militar na coligação anti-Irão, é o garante de facto da segurança. Mas se atacarem, convidam a uma resposta por parte dos iranianos e à resistência por parte dos seus aliados. Se não atacarem, enfraquecem as fundações da aliança anti-iraniana e fortalecem o Irão. O Secretário de Estado americano, Mike Pompeo, aludiu recentemente à possibilidade de os EUA estarem abertos a negociações. Os iranianos podem ter visto este ataque como um importante ponto de negociação.

É difícil ver como os EUA podem responder sem arriscar mais ataques à Arábia Saudita. É igualmente difícil ver como os EUA podem evitar atacar sem perderem a confiança da aliança. Uma parte vai depender de quão maus são realmente os danos à refinaria. Outra parte terá a ver com a eficácia dos contra-ataques americanos contra drones no Iémen.

O que é claro é que os iranianos estão a jogar uma mão fraca o melhor que podem. Mas também estão a jogar uma mão que lhes pode rebentar na cara. A geopolítica disto é clara. A capacidade dos serviços de inteligência de cada lado nos ataques subsequentes é a chave – tal como o é o quão sortudos os jogadores se sentem

Copyright 2019 Geopolitical Futures, LLC. Republicado com permissão.

* George Friedman é fundador e Chairman da Geopolitical Futures (www.geopoliticalfutures.com). Até 2015 foi CEO da Stratfor