3.500 reclusos da Califórnia serão libertados devido ao novo coronavírus

No estado da Califórnia, nos EUA, serão libertados 3.500 reclusos das 35 prisões estatais devido à pandemia do novo coronavírus. O jornal Los Angeles Times dá conta da iniciativa do governador Gavin Newsom, que informou que a Califórnia decidiu aplicar "medidas de proteção extraordinárias e sem precedentes".

Na Califórnia, existem 8.588 casos confirmados e 183 mortes.

Os reclusos abrangidos são os que iam ser libertados ao longo dos próximos 60 dias e que tenham cumprido pena por crimes não violentos. Deverão sair ao longo das próximas semanas.

Alguns advogados pediram que a libertação fosse também possível para outros reclusos, e exigem ainda medidas de proteção para reduzir o risco de contágio entre reclusos mais velhos ou cuja saúde seja vulnerável, que não sejam considerados para libertação.

Nas prisões californianas, têm sido trancadas alas onde os reclusos exibam sintomas semelhantes à gripe.