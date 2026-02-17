Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

As réplicas do terramoto Epstein na Europa

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 17 de fevereiro de 2026 às 23:00

O “melhor amigo”, “case comigo”, “porque não me convida para esses jogos?”. Como as mensagens de políticos, diplomatas e membros da realeza europeia trocadas com um dos mais conhecidos abusadores sexuais do mundo provocam crises políticas, originam demissões e retiradas de títulos.

Eram 8h37 de 22 de julho de 2009. “Livre e em casa”, escreveu Jeffrey Epstein. Depois de 13 meses de prisão por crimes de abuso de menores, o magnata norte-americano foi libertado e enviou esta mensagem a Peter Mandelson, então ministro da Economia da Grã-Bretanha. Mandelson respondeu: “Como vamos celebrar?”

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

As réplicas do terramoto Epstein na Europa