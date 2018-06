17 pessoas morrem devido a libertação de gás lacrimogéneo na Venezuela

Oito das vítimas mortais têm menos de 18 anos. Rixa e explosão de granada ocorreu numa discoteca.

Pelo menos 17 pessoas morreram e cinco ficaram feridas na sequência da explosão de uma granada de gás lacrimogéneo dentro de uma discoteca em Caracas, Venezuela.



Segundo o ministro do Interior Nestor Reverol, mais de 500 pessoas estavam dentro do espaço de diversão nocturna El Paraiso quando uma pessoa activou a granada, cerca das 3 da manhã, durante uma luta que envolveu várias pessoas. A violência provocou o esmagamento de várias pessoas.



Outras onze sufocaram devido ao gás. Ainda não foi divulgada a causa da morte das seis vítimas mortais restantes. Entre os mortos, oito pessoas tinham menos de 18 anos.



As autoridades detiveram sete suspeitos e as investigações estão em curso. "O governo da República Bolivariana da Venezuela, liderado pelo presidente Nicolás Maduro, lamenta este evento. Enviamos as nossas condolências às famílias", afirmou Reverol.



À Reuters, o pai de uma das vítimas mortais lamentou não ter respostas das autoridades. "Ninguém nos disse nada, nem a polícia nem os médicos", contou Nilson Guerra aos jornalistas no hospital. Só soube que o filho tinha morrido por tê-lo visto na morgue.