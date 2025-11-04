Sábado – Pense por si

Puzzle 4 de novembro, 2025

04 de novembro de 2025 às 15:27
Maria Henrique Espada
Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

