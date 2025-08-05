Sábado – Pense por si

Puzzle

Puzzle, 05 de agosto 2025

05 de agosto de 2025 às 01:00
As mais lidas

Ver mais jogos
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Puzzle, 05 de agosto 2025