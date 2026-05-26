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Ibiza e Formentera: separadas por 20 quilómetros

Entre a animação e o património de Ibiza e a tranquilidade e as praias de sonho de Formentera, só é difícil a escolha. Estas joias das Baleares estão à mão de semear e não desiludem.

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Edição de 26 de maio a 1 de junho
Ibiza e Formentera: separadas por 20 quilómetros
Ricardo Santos 26 de maio de 2026 às 22:59
A praia de Cala Llonga, uma pequena enseada na ilha de Ibiza, ideal para quem procura tranquilidade
A praia de Cala Llonga, uma pequena enseada na ilha de Ibiza, ideal para quem procura tranquilidade Getty Images

À saída do Aeroport d’Eivissa (assim, no original, em catalão) e até à chegada ao porto de Ibiza, são muitas as tentações apresentadas nos outdoors à beira da estrada. Alguns dos mais badalados clubes e discotecas da Europa encontram-se aqui, com programações especiais e DJs ao longo de todo o ano. É por esta intensa vida noturna que a maioria dos quase quatro milhões anuais de visitantes internacionais escolhem esta ilha do Mediterrâneo, mas há mais para ver. A chamada ilha da festa tem cerca de 15% do seu território listado como Património da Humanidade pela UNESCO. Em 1999 foram distinguidas a biodiversidade e a cultura da ilha e há locais para descobrir que surpreendem sempre quem chega.

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