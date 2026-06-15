Uma série para ver esta semana: 'Top Boy'

Eis uma série em que o crime não aparece como espetáculo isolado, mas como parte de um ecossistema social em que cada decisão tem peso sobre famílias, amizades e vidas ainda em formação. A série britânica criada por Ronan Bennett, estreada originalmente em 2011, situa-se em Summerhouse, um bairro fictício de Hackney, no leste de Londres, e constrói a partir daí um retrato de uma comunidade atravessada pelo tráfico de droga, pela violência e por uma sensação persistente de falta de saída.

No centro da narrativa estão Dushane e Sully, interpretados por Ashley Walters e Kane Robinson, dois homens ligados ao tráfico, mas também às lealdades, ambições e feridas que atravessam o bairro. O elenco conta ainda com nomes como Micheal Ward, Jasmine Jobson, Simbi Ajikawo (conhecida como Little Simz), Shone Romulus, Lisa Dwan e Kadeem Ramsay.

De escrita direta, tensa, sem romantizar a violência, mas atenta às condições sociais que moldam estas personagens, a série foi recuperada pela Netflix depois das primeiras temporadas exibidas no Channel 4. O rapper Drake foi um dos responsáveis pelo novo fôlego da série, tornando-se produtor executivo, o que deu a Top Boy uma projeção internacional. O resultado é um drama duro e humano, que usa o crime para falar de pertença, desigualdade, família e das consequências de crescer num lugar onde o futuro parece sempre limitado.