Morreu Anne Schedeen, a Kate Turner de "ALF", aos 77 anos

Durante quatro temporadas, entre 1986 e 1990, Anne Schedeen era uma das caras mais conhecidas da televisão, por ser uma das protagonistas de ALF, sitcom norte-americana da NBC sobre um alienígena do planeta Melmac que se despenha na Terra e acaba por ser adotado por uma família humana. Apesar do enorme sucesso de ALF, Anne Schedeen não voltou a estar na ribalta.

Este domingo, a família da atriz usou a sua página oficial de Facebook para dar a notícia da sua morte. "É com o coração extremamente pesado que partilhamos que a Annie faleceu em paz. Deixa um legado extraordinário de energia criativa, um humor mordaz e brilhante, alegria na sua família, adoração por cães pequenos, um ódio fervoroso por Trump, paixão por compras em segunda mão e amor por uma boa história", recorda a família numa publicação em sua homenagem. Onde também pede que, em vez de flores, as pessoas façam donativos para uma das causas de Annie Schedeen, a Habitat for Humanity, organização sem fins lucrativos que ajuda a construir ou a melhorar habitações, um pouco por todo o mundo.

Nascida em Portland, no Estado de Oregon, Luanne Ruth Schedeen estudou e fez teatro antes de se mudar para Los Angeles e assinar um contrato com a Universal Pictures. A sua estreia no ecrã foi num episódio de 1974 de The Six Million Dollar Man, ao qual se seguiram participações em episódios de séries como Crime, Disse Ela (1986) e Judging Amy (2001), ou em filmes como Embryo (1976) ou Slow Burn (1986).

Do elenco principal de ALF apenas sobrevive a atriz Andrea Elson, hoje com 57 anos, que interpretou a filha mais velha Lynn. Em 2024 morreu Benji Gregory, conhecido pelo papel do filho mais novo Brian, e em 2019 morreu Max Wright, o patricarca Willie Tanner. Mihaly 'Michu' Meszaros, o homem que deu corpo a ALF em vários episódios, morreu em 2016.