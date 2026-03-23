Uma série para ver esta semana: 'The Pitt'

Um drama médico intenso e imersivo, disponível em Portugal na HBO Max, que coloca o espectador no centro de um turno hospitalar onde cada decisão pode ser irreversível.

Uma abordagem crua e quase em tempo real ao quotidiano de um serviço de urgência, que se afasta dos dramatismos convencionais do género para apostar numa experiência mais próxima, tensa e contínua. Assim se escreve The Pitt, série disponível na HBO Max, ambientada num hospital de Pittsburgh, cujos episódios se desenrolam ao longo de um único turno, acompanhando o fluxo incessante de pacientes, crises médicas e decisões que têm de ser tomadas sob pressão extrema.

No centro está o Dr. Michael “Robby” Rabinavitch, interpretado por Noah Wyle, um médico experiente que carrega não só a responsabilidade de liderar a equipa, mas também o peso emocional de uma profissão em que a margem de erro é mínima. À sua volta, um conjunto de estagiários, enfermeiros e profissionais de saúde enfrenta um sistema exigente e frequentemente sobrecarregado.

Um dos elementos mais distintivos de The Pitt é o compromisso com o realismo. A série privilegia o detalhe clínico, o ritmo acelerado e a complexidade dos casos médicos, mas sem perder de vista o impacto humano de cada situação. Mais do que diagnósticos, o que está em jogo são histórias de vida, tanto dos pacientes como dos próprios profissionais, obrigados a navegar entre empatia e distanciamento.

O elenco, que inclui nomes como Tracey Ifeachor, Katherine LaNasa e Supriya Ganesh, contribui para essa sensação de autenticidade, construindo personagens que existem para lá da função médica. Em conjunto, dão forma a um retrato exigente e contemporâneo do sistema de saúde. Sem recorrer a fórmulas fáceis, The Pitt afirma-se como um drama médico de alta intensidade, interessado menos no espetáculo e mais na experiência.