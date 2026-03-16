Uma série para ver esta semana: 'A Amiga Genial'

Baseada na tetralogia literária de Elena Ferrante, a série acompanha décadas de cumplicidade e rivalidade entre duas mulheres num bairro de Nápoles. Para ver na HBO Max.

Algumas histórias de amizade atravessam a vida inteira e acabam por se tornar também um retrato de uma época. É nesse território que se move A Amiga Genial, adaptação televisiva da obra de Elena Ferrante que, desde a sua estreia (2018), se afirmou como uma das produções europeias mais aclamadas da última década. Com um olhar íntimo e rigoroso sobre as relações humanas, a série transforma a história de duas raparigas num fresco social que acompanha as transformações da Itália do pós-guerra.

A narrativa começa nos anos 1950, num bairro popular de Nápoles, onde Elena Greco - conhecida como Lenu - conhece Raffaella Cerullo, a enigmática Lila. Entre admiração, rivalidade e uma profunda ligação emocional, as duas constroem uma amizade que atravessa infância, juventude e idade adulta, sempre marcada pelas tensões sociais, familiares e económicas que definem o ambiente em que cresceram.

Um dos grandes trunfos da série está precisamente nessa construção paciente das personagens. À medida que o tempo avança, a história acompanha as mudanças nas suas vidas, explorando ambições, frustrações e escolhas que refletem as limitações impostas pela sociedade. Ao mesmo tempo, a recriação histórica do bairro napolitano, com as suas hierarquias, conflitos e códigos próprios, dá à narrativa uma densidade quase romanesca.

Sem recorrer a grandes reviravoltas ou espetáculos narrativos, A Amiga Genial conquista pela delicadeza e pela precisão com que observa a vida interior das suas personagens. É, acima de tudo, uma história sobre crescimento, sobre o modo como as relações nos moldam e sobre a forma como, por vezes, a pessoa que mais nos transforma é também aquela de quem nunca conseguimos verdadeiramente afastar-nos.