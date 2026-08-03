Uma série para ver esta semana: 'Furious'

Disponível em Portugal na Disney+, "Furious" é um thriller criminal protagonizado por Emmy Rossum, criado por Elizabeth Meriwether e composto por oito episódios.

A raiva, aqui, não é apenas uma reação: é o motor da história. Furious acompanha Alice Black, uma agente do FBI interpretada por Emmy Rossum, que entra na perseguição a uma assassina em série metódica e difícil de antecipar. A série estreou no Disney+ a 27 de julho, com os três primeiros episódios, seguindo depois com lançamentos semanais até completar os oito capítulos da temporada.

Criada por Elizabeth Meriwether, conhecida por trabalhos como Jess e os Rapazes e The Dropout: A História de Uma Fraude, a produção começa no território reconhecível do policial; uma investigadora, uma criminosa, um caso que snão se fecha. Mas Furious tenta deslocar essa estrutura para um campo mais psicológico, aproximando duas mulheres que, à partida, parecem existir em lados opostos da lei.

Além de Rossum, o elenco conta com Lola Petticrew, no papel da assassina em série, e ainda Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine e Jake Lacy. Inspirada no filme O Mistério da Viúva Negra, de 1987, a série usa o thriller criminal para falar de controlo, feridas antigas e da forma como certas histórias de violência continuam a repetir-se sob novas máscaras.