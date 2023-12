Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O fotógrafo Paul McCartney e os Beatles, na intimidade e na "tempestade"

Um livro recém-publicado em Portugal mostra os dotes fotográficos do músico nos 60s e abre uma janela para o olho do furacão da Beatlemania. Folheámos as 344 páginas e encontrámos muitas pérolas.