O mar de Itália? Fica à beira-rio

O restaurante italiano Mano a Mano, em Lisboa, tem uma nova carta que aposta nas entradas com produtos do mar, pratos leves e um menu de focaccias para as vindas da praia. Fomos provar as novidades.

Lisboa, 30 de junho de 2021. Na Rua do Alecrim, número 22, temos um mano a mano marcado com a nova carta do restaurante com o mesmo nome. Na cozinha, de inspiração italiana, mas de ascendência japonesa (o Mano a Mano é o restaurante italiano do Grupo SushiCafé), o chef Giovanni Pellegrino tem ideias para a nossa refeição.