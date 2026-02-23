Onde comem os chefs portugueses? Portugal entrou no ByChefs, o guia gastronómico com escolhas reais de quem cozinha

A plataforma chegou a Portugal e troca os rankings tradicionais por recomendações diretas de chefs, criando um mapa gastronómico construído a partir de experiências de quem lidera as cozinhas.

Há um novo agregador de recomendações gastronómicas a operar em Portugal. Ao invés de inspetores, estrelas ou painéis de avaliação, a ByChefs constrói os seus rankings exclusivamente a partir das escolhas pessoais de chefs no ativo, permitindo perceber quais os locais que frequentam fora do contexto profissional, nos dias normais de trabalho ou de descanso.

A plataforma foi fundada no Dubai por Alexander Sysoev, empresário ligado à área da restauração, e está a expandir-se para várias cidades com peso no circuito gastronómico internacional. Portugal integra essa expansão com lançamentos em Lisboa e Porto, posicionando-se entre os primeiros mercados europeus a aderir ao modelo.

O funcionamento é direto. Cada chef participante recomenda espaços apenas da sua própria cidade, distribuídos por quatro categorias: jantar, pequeno-almoço, street food e locais para beber. As listas são ordenadas por preferência e transformadas num sistema de pontos que resulta numa classificação coletiva. As escolhas individuais não são tornadas públicas, uma opção assumida para evitar rivalidades diretas entre profissionais.

Entre os nomes portugueses já presentes está, por exemplo, Vasco Coelho Santos (Euskalduna, Porto), José Avillez (Belcanto), Lídia Brás (Stramuntana) ou Aurora Goy (Apego), a par de outros cozinheiros de diferentes gerações. As sugestões não se limitam à restauração de alta gama mas incluem também casas informais, projetos recentes e espaços de bairro, refletindo padrões de consumo mais próximos da vivência quotidiana da profissão do que da lógica de distinção institucional.

O regulamento impõe ainda limites à autopromoção. Os participantes só podem incluir uma percentagem reduzida de negócios próprios, e sempre nas posições menos pontuadas, procurando salvaguardar a credibilidade do sistema. Para além das classificações, muitos chefs acrescentam indicações concretas sobre pratos ou pedidos específicos, numa abordagem que cruza recomendação e curadoria.

Depois da estreia no Golfo, o ByChefs tem previsto o alargamento a várias cidades da Europa, Ásia e África, com o objetivo de criar uma rede internacional assente na partilha de referências entre profissionais. A plataforma apresenta-se simultaneamente como ferramenta de descoberta para viajantes e como espaço de ligação dentro da própria comunidade gastronómica.