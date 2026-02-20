Cinco ideias para o fim de semana: música em Famalicão, petiscos em Albufeira

O fim de semana traz teatro em Lisboa, um concerto em Famalicão e uma nova carta em Albufeira.

1. Se estiver por Lisboa, aproveite o fim de semana para assistir ao espetáculo-instalação Avó Magnética / Magnetic Grandmother no Teatro Ibérico. A criação de Pedro Sousa Loureiro "celebra as avós do passado, do presente e do futuro, e como elas direta ou indiretamente moldaram o percurso das pessoas que estão hoje à vossa frente". Este fim de semana há sessões agendadas para sexta-feira, sábado e domingo; e os bilhetes custam €10.

2. Ainda na capital, mas desta vez na Casa Capitão, realiza-se esta sexta-feira o espetáculo As Cantigas das Palavras, em homenagem ao poeta José Carlos Ary dos Santos. A partir das 21h30, o concerto vai juntar em palco Ana Bacalhau, que estará acompanhada pela pianista luso-angolana Gisela Mabel; os cantores e compositores Jasmim e Bia Maria; a dupla Fado Bicha; a banda Miss Universo e o trovador açoriano Romeu Bairos. Os bilhetes custam €20.

3. No Algarve, mais precisamente em Albufeira, a Tascaria São Rafael apresentou uma nova carta, que celebra os sabores tradicionais portugueses. No restaurante do hotel NAU Sao Rafael Suites, é possível provar agora iguarias como o bacalhau à lagareiro com grelos e batata nova (€26,50), o polvo assado em cama de migas de broa e couve (€25,50) e o frango grelhado piri-piri (€16). Além disso, o espaço passou a ser pet friendly, com oferta de uma taça de água e um pequeno snack aos amigos de quatro patas.

4. No sábado, 21, a Casa de Artes de Famalicão recebe um concerto especial, que junta em palco a fadista Cristina Branco e a Orquestra Jazz de Matosinhos. O espetáculo começa às 21h30 e os bilhetes custam €8.

5. Até domingo, 22, vai estar em cena no Teatro São Luiz, em Lisboa, a peça Empregos Modernos, de Chris Thorpe. Com direção artística de Alfredo Martins, o espetáculo "problematiza o conceito de trabalho e as formas contemporâneas que assume, as quais determinam condições materiais de existência (...)". Os bilhetes custam €12.