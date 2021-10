O Congresso dos Cozinheiros quer ser o palco da "era da afirmação humana"

"Pessoas, Natureza e Gastronomia" é o mote da 17.ª edição, que volta a receber público, entre 17 e 18 de outubro. Há conversas e debates para ajudar a compreender que a gastronomia é muito mais do que apenas o que nos chega ao prato. Dabiz Muñoz, considerado o melhor chef do mundo nos The Best Chefs Awards, é um dos convidados.