Rafael Tonon: 'Quero sair de casa para ser tocado por histórias de pessoas através das suas comidas'

Com o objetivo de desconstruir a ideia de que o que comemos é um assunto simples, o jornalista gastronómico brasileiro Rafael Tonon decidiu escrever As Revoluções da Comida – O impacto de nossas escolhas à mesa, um livro em que aborda algumas das mudanças que que tiveram lugar na alimentação nos últimos 50 anos. Começando pela importância que o hambúrguer Big Mac, símbolo da cadeia McDonald’s, teve como ideia de progresso da sociedade capitalista, e acabando a traçar um cenário futurista em que os nutrientes dos alimentos passam a ser obtidos através de comprimidos, tenta-se refletir sobre como o que comemos tem impacto em nós e nos ecossistemas que nos rodeiam.





Como surge a ideia para este livro e como foi o processo até ele chegar ao formato que conhecemos?

O livro começou com um convite. A editora tinha acabado de ser lançada no Brasil e me convidaram porque queriam fazer um livro que retratasse uma efeméride que aconteceria no ano seguinte: o aniversario do Big Mac, que faria 50 anos. A partir desse símbolo, que mais do que um alimento é um símbolo, a ideia seria contar uma história e como a alimentação mudou a partir da sua criação. Quando comecei, achei que seria redutor falar só sobre fast food e propus falarmos de algumas mudanças que aconteceram na alimentação nos últimos 50 anos, e em cada capítulo abordar cada uma delas. O livro parece simples para quem lê, mas um jornalista que lhe pegue percebe que há uma depuração muito detalhada dos temas e isso me levou muito tempo. Levei quatro anos a escrevê-lo e pude abordar temas como a comida mudou o nosso comportamento no decorrer dessas décadas todas.