Dabiz Muñoz, o melhor chef do mundo que cozinha 'muito na cabeça'

Foi nomeado recentemente o melhor chef do mundo no Best Chef Awards e é um dos nomes mais disruptivos da cena gastronómica mundial. O chef espanhol está no melhor momento da carreira, mas continua à procura do sabor, acima de tudo.

Quando entra numa sala, o seu moicano não passa despercebido. Dabiz Munõz, eleito em setembro o melhor chef do mundo no Best Chef Awards, prémio que elege os melhores profissionais da cozinha a nível mundial, sentou-se à mesa com a SÁBADO. O chef espanhol de 41 anos admite estar no melhor momento da carreira, potenciado pela tormenta da pandemia. O DiverXO, o seu restaurante com três estrelas Michelin em Madrid entrou, pela primeira vez, para o 20.º lugar do ranking The World’s 50 Best Restaurants. Conversámos sobre o futuro da alta cozinha, as aspirações para o que aí vem e sobre como se constrói um prato na sua cabeça. O sabor é tudo o que importa, diz-nos.





Abri o DiverXO há 15 anos e desde o primeiro dia que estava obcecado em ter uma linguagem própria, por fazer um restaurante que tivesse uma cozinha única. E continuo obcecado com isso. Não há uma regra para o fazer. É um trabalho que se vai fazendo ao longo dos anos.