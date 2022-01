Os Jovens Talentos da Gastronomia nacional são conhecidos em fevereiro

As mais lidas GPS

À 10.ª edição, o concurso Jovem Talento da Gastronomia, continua a distinguir os estudantes das áreas da restauração e hotelaria. Este ano, há uma nova categoria que premei jovens cozinheiros com dois anos de experiência profissional.

Já são conhecidos os 48 finalistas do concurso Jovem Talento da Gastronomia, o mais importante a nível nacional, direcionado para jovens cozinheiros até aos 25 anos que sejam estudantes numa escola de hotelaria em Portugal. Os finalistas, que irão disputar a fase final da competição, a 8 de fevereiro, na Escola Profissional de Esposende, irão concorrer em sete categorias que representam as principais áreas de atuação no setor da restauração e hotelaria.