Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

08 de outubro Joana Fonseca com Leonor Riso

Workshops de sustentabilidade, festivais com toque tropical ou distopias: aponte as melhores propostas para este fim de semana.

1. A quinta Camélia Gardens, em Sintra, foi o sítio escolhido pelo violoncelista Jaques Morelenbaum e pelo compositor, cantor e violinista Fred Martins para darem início à sua digressão internacional. Os dois artistas brasileiros, que já tinham atuado juntos em Lisboa, em 2019, apresentam agora um reportório que reúne clássicos do samba e da bossa nova, homenageando compositores como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Carlos Lyra e Nelson Cavaquinho. O duo irá apresentar também músicas originais, como A Filha da Porta Bandeira e Zona Sul. O concerto está agendado para as 19h desta sexta-feira, dia 15 de outubro, e os bilhetes devem ser reservados através do e-mail shownopalacio@gmail.com.