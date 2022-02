No SÁLA, debate-se o futuro da gastronomia nacional a quatro mãos

O SÁLA, de João Sá, na Rua dos Bacalhoeiros, vai ser o palco de vários jantares a quatro mãos que "pretendem lançar pistas para o futuro da gastronomia em Portugal". O ciclo de jantares Compass, que arranca a 26 de fevereiro, irá refletir a cozinha viajante de João Sá, mostrando "um Portugal global em cada prato servido, num exercício que junta o passado e o futuro da cozinha portuguesa".



O primeiro jantar ocorre a 26 de fevereiro e terá como convidado João Oliveira, chef do Vista, em Portimão, "um homem do Norte que se notabilizou pela cozinha fine dining de proximidade que pratica no Algarve.





Nesta ocasião, o tema será "trocar as voltas ao Norte e Sul", questionando o "o que é a identidade". Assim sendo, João Oliveira irá reinterpretar dois pratos do chef do SÁLA que, por sua vez, recriará dois pratos do cozinheiro do restaurante algarvio com uma estrela Michelin, numa verdadeira troca.O menu será composto por seis momentos, estando reservada uma surpresa para o jantar que está marcado para as 19h30. João Sá vai "trocar as voltas a um prato tradicional do norte", interpretando de acordo com as tradições mais a sul do País e o seu convidado fará o mesmo, trocando as voltas a um prato do sul.O valor do menu é de €145 por pessoa (com harmonização de vinhos incluída). O próximo jantar, por sua vez, acontecerá a 18 de março, numa ocasião que trará a Lisboa o chef espanhol Edu Pérez, do restaurante Tohqa, em Cádiz, com o tema "o fogo na cozinha da Península Ibérica".