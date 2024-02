Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

As mais lidas GPS

O Emme, do hotel Immerso, tem assinatura do chef Alexandre Silva e propõe um menu por €70 por pessoa

O Emme, do hotel Immerso, tem assinatura do chef Alexandre Silva e propõe um menu por €70 por pessoa Francisco Nogueira

Um plano perfeito de S. Valentim passa, invariavelmente, por jantar. É certo que o fator surpresa na escolha do sítio é importante, mas também a criatividade de quem está do lado de lá do balcão o é, e acreditamos que pode fazer toda a diferença na memória que fica.