Quatro hotéis para uma escapadinha no dia de São Valentim

Seja junto à praia, no meio da natureza ou perto da cidade, só não vale ficar em casa no dia de São Valentim. No concelho de Vila Nova de Gaia, a proposta do Hotel Solverde Spa & Wellness Center inclui estadia com pequeno-almoço e jantar com música ambiente. Já em Alcochete, o Upon Vila sugere um brunch ao fim do dia e alojamento com vista para o rio Tejo. Mais a sul, há propostas especiais no W Algarve, em Albufeira, e na Herdade dos Delgados, em Mourão.



Hotel Solverde Spa & Wellness Center