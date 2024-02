Nunca mais é sábado: do Carnaval ao teatro, sete sugestões para o seu fim de semana

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Entre festividades carnavalescas que vão agitar o país, uma antecipação do São Valentim, concertos, peças de teatro e uma exposição, são sete as sugestões que temos para si.

1. O restaurante Lat.A, em Lisboa, já está vestido a rigor para receber a energia do carnaval, ao estilo brasileiro. Esta sexta-feira, 9 de fevereiro, a animação fica a cargo de uma escola de samba, e no dia seguinte, atua no espaço uma escola de tambores afro-brasileiros. A programação estende-se até ao dia 12 de fevereiro, com DJ sets noite dentro.







O interior do restaurante Lat.A, em Lisboa DR

2. Ainda em Lisboa, aproveite para assistir à estreia do primeiro álbum da cantora e instrumentista portuguesa Maria Bentes, mais conhecida como Silly. No sábado, 10, artista vai apresentar no Centro Cultural de Belém o disco Miguela, na companhia do músico Fred (bateria). O concerto conta ainda com a partipação especial de David Jacinto, antigo membro da banda TV Rural, e do quarteto de cordas de Joana Correia (violoncelo). O preço dos bilhetes varia entre €10 e €15.



3. Também este sábado, 10, o Centro Cultural de Cascais recebe a exposição QUID, que junta cerca de 60 pinturas da artista portuguesa Isabel Sabino. Entre as várias técnicas e materiais utilizadas por Isabel Sabino, destaca-se a tinta acrílica, pastel, aguarela, carvão e tinta-da-china. A entrada é livre e a exposição pode ser visitada até 14 de abril.







A pintura "Rachel, if I didn't care" (2019), de Isabel Sabino, vai estar em exposição no Centro Cultural de Cascais Isabel Sabino

4. Para quem prefere antecipar ou adiar o dia de São Valentim, o Grande Real Villa Itália Hotel & Spa, na Rua Frei Nicolau de Oliveira, em Cascais, propõe a experiência Storia d’Amore, disponível até 29 de fevereiro. O programa custa €275 (para duas pessoas) e inclui circuito de talassoterapia, uma massagem relaxante no Real Spa Therapy, dois flûtes de champanhe e espetadas de fruta a acompanhar.

5. A partir da peça Drôle de Genre, de Jade-Rose Parker, surgiu a comédia portuguesa Cenas que Acontecem, com encenação de Hélder Gambo e adaptação de Ângela Pinto. Em cena no Casino Lisboa, até abril, o espetáculo acompanha o dia a dia da família Mascarenhas e explora temas como a liberdade identitária, a adoção e a corrupção. No próximo sábado, 10, e no domingo, 11, as sessões realizam-se, respetivamente, às 21h e 16h, e os bilhetes custam entre €20 e €22.



Os atores Ângela Pinto, Beatriz Barosa, Luís Esparteiro e Manuel Marques fazem parte do elenco da peça "Cenas que Acontecem", em cena no Casino de Lisboa DR

6. O espetáculo Fanga, criado pela associação de criação de objetos artísticos Karnart, é inspirado no romance homónimo do escritor Alves Redol (1911-1969), lançado em 1943. Dirigido por Luís Castro, com a assessoria artística do artista plástico Vel Z, Fanga cruza a perfomance com a instalação artística e vai estar em cena no Teatro Nacional São João, no Porto, até domingo, 11 de fevereiro. O preço dos bilhetes varia entre €7,5 e €16.







O espetáculo "Fanga" é inspirado no romance homónimo do escritor português Alves Redol DR

7. Também em Lisboa, aproveite para ir ao teatro e desloque-se ao Teatro da Politécnica, no Rato, para ver mais a recente produção do grupo Artistas Unidos. Victor ou as crianças no poder é o nome da peça escrita originalmente pelo surrealista francês Roger Vitrac (1899-1952) que João Pedro Mamede encenou, sobre uma criança "terrivelmente inteligente" que se insurge contra as convenções sociais das primeiras décadas do século XX. Pode ver a peça esta sexta-feira, 9, às 21h, ou sábado, 10, às 16h ou às 21h. Os bilhetes custam €10.