Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

1. A Parques de Sintra preparou um programa especial para celebrar a chegada do calor, no Palácio de Monserrate, em Sintra. No domingo, 25 de junho, às 15h, o pianista António Areal irá apresentar, na Sala da Música, um recital que inclui obras de compositores como Beethoven, Liszt e Chopin.



A entrada no espetáculo requer a compra do bilhete para o Parque e Palácio de Monserrate, que é gratuito aos domingos para os residentes do concelho de Sintra.







O pianista António Areal DR

2. A exposição do projeto vencedor do prémio Novos Talentos FNAC Fotografia 2023 vai estar patente na galeria Narrativa, em Lisboa, até 29 de junho. O trabalho Uma azeitona bordada em azul, da autoria do fotógrafo Rui Costa, aborda temas como a solidão e o suicídio.







"Uma azeitona bordada em azul" Rui Costa

3. O Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, vai inaugurar no sábado, 24, a exposição retrospetiva Querubim Lapa, uma poética neorrealista. Com curadoria de David Santos, a exposição celebra a obra do professor e pintor neorrealista português Querubim Lapa (1925-2016), apresentando cerca de 250 trabalhos da sua autoria. A entrada é livre.



4. O festival Artes à Vila regressa para uma nova edição, no Mosteiro da Batalha, de 23 a 25 de junho. A programação vai incluir concertos de David Fonseca, Filipe Sambado, Luca Argel e Pedro Jóia, assim como, várias atividades para toda a família, incluindo, workshops, exposições e visitas guiadas. A entrada é livre, mediante inscrição prévia no site.







David Fonseca DR

5. O culminar do ciclo Carta Branca ao maestro Pedro Carneiro, realiza-se no sábado, 24, a partir das 10h, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Os espetáculos da maratona de 24 horas de música vão decorrer no exterior do CCB, com entrada livre, e no interior do edifício, com o custo de €5.



Na programação irá participar ainda uma Orquestra Participativa; o ensemble vocal Vocês Caelestes, dirigido pelo maestro Sérgio Fontão; o Grupo de Percussão da Orquestra de Câmara Portuguesa, dirigido pelo maestro Henrique Constância, e o músico e compositor Miguel Azguime.