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Rádio Macau esgotam Coliseu de Lisboa e anunciam digressão nacional

Já não há bilhetes para os dois concertos dos Rádio Macau no Coliseu de Lisboa e no Coliseu do Porto sobram alguns lugares menos bons. Mas esta sexta-feira, a banda portuguesa anunciou uma digressão nacional.

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Renata Lima Lobo 29 de junho de 2026 às 20:01
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Xana, dos Rádio Macau, num concerto na Aula Magna
Xana, dos Rádio Macau, num concerto na Aula Magna Miguel Melo

Mesmo sem novas músicas, os Rádio Macau continuam a ser um sucesso de bilheteira. Os concertos agendados para 30 de setembro e 2 de outubro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, estão esgotados, enquanto que há apenas sobras - na sua maioria com "visibilidade reduzida" para o único concerto marcado para o Coliseu do Porto, a 15 de outubro. No entanto, há mais a caminho.

Esta sexta-feira, a banda nascida em 1983 anunciou uma digressão nacional, sem avançar datas, mas prometendo levar "os grandes clássicos e a energia de sempre a palcos de norte a sul do país".

Os Rádio Macau são uma das bandas mais fortes da cena musical portuguesa dos anos 80 e foi nessa década que lançaram dois dos seus mais populares êxitos: "O Anzol" e "O Elevador da Glória", temas lançados em 1987 no álbum "O Elevador da Glória", que assinalou o apogeu da banda liderada pela vocalista Xana, também letrista dos Rádio Macau. Contam ainda com Flak na guitarra, Filipe Valentim nos teclados, Alex Cortez no baixo e Samuel Palitos na percussão.

Com influências de pós-punk e new wave, as músicas dos Rádio Macau eternizaram-se na memória nacional e o último álbum de estúdio a ver a luz do dia foi Oito (8), de 2008, do qual emergiu o single "Cantiga d'Amor". E foi precisamente o oitavo álbum de estúdio com temas originais da banda portuguesa.

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