Festival Ocean Spirit, em Santa Cruz, com concertos de Julian Marley e Soraia Ramos

O concerto de Julian Marley (filho de Bob Marley) com a sua banda The Uprising, a 17 de julho, é um dos destaques deste festival de entrada livre, que recebe ainda Julinho KSD e Viktor Kley.

Distinguido há dois anos com um prémio Grammy de Melhor Álbum Reggae, Julian Marley atua a 17 de julho na praia de Santa Cruz

Distinguido há dois anos com um prémio Grammy de Melhor Álbum Reggae, Julian Marley atua a 17 de julho na praia de Santa Cruz Martial Trezzini/Keystone via AP

Julian Marley & The Uprising, Vitor Kley e Blind Zero integram o cartaz de concertos do festival Ocean Spirit, que se realiza entre 17 e 26 de julho na praia de Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras.

Julian Marley & The Uprising, referências do reggae contemporâneo, atuam logo na primeira noite, seguindo-se Soraia Ramos (18), Danni Gato (20), Kura (21), Julinho KSD (22), MXGPU (23), Diego Miranda (24) e Vitor Kley (25).

O festival vai também ter música ao pôr-do-sol, com atuações de Kamala & NBC (19) e dos Blind Zero (26).

O festival conjuga os concertos de entrada livre com provas desportivas, sendo esperados cerca de 350 atletas de várias nacionalidades.

O programa inclui o Santa Cruz Bodyboard Open, correspondente à segunda etapa do Campeonato Nacional de Bodyboard (18 e 19 de julho), o Santa Cruz Bodysurf Pro (18 ou 19 de julho), integrado no Campeonato Nacional de Bodysurf, o Santa Cruz European Bodyboard Pro (20 e 22 de julho), etapa do European Tour Bodyboard, a Taça Sealand, dedicada ao surf, bodyboard e longboard (20 e 21 de julho), o Junior Tour Santa Cruz (23 e 24 de julho) e ainda as competições nacional e internacional de Skimboard (24,25 e 26 de julho).

O festival integra ainda atividades de lazer ligadas ao mar, desde aulas de surf, bodyboard e skimboard, ações de sensibilização para a segurança no mar, surf adaptado, sessões de ioga ao pôr do sol, caminhadas interpretativas, experiências de skate, torneios de voleibol de praia e atividades educativas e ambientais.

O Santa Cruz Ocean Spirit é uma organização da Câmara Municipal de Torres Vedras e da empresa municipal Promotorres.