Billy Corgan leva a Lisboa celebração de Mellon Collie and the Infinite Sadness

Foi revelado que o concerto vai ter lugar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, sem informação acerca do preço dos bilhetes.

O músico norte-americano Billy Corgan vai levar a Lisboa, no dia 15 de setembro, a digressão que está a fazer, com orquestra, para celebrar os 30 anos do terceiro disco da banda Smashing Pumpkins, Mellon Collie and the Infinite Sadness, foi hoje anunciado.

Através das redes sociais e da plataforma Bandsintown, foi revelado que o concerto vai ter lugar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, sem informação acerca de bilhetes.

Aquando do primeiro anúncio de datas na Europa e no Reino Unido, há duas semanas, o músico era citado, numa publicação nas redes sociais, a dizer que "a ópera e o rock contam histórias de emoções elevadas", pelo que Corgan mostrava o seu entusiasmo para levar aos fãs "um trabalho verdadeiramente inspirado".

"O sucesso da tradução de 'Mellon Collie' para um formato operático e clássico tem sido uma das experiências mais satisfatórias da minha vida. Em cada uma das sete noites esgotadas em Chicago acabámos com uma ovação de pé. Agora levamos o espetáculo pela estrada fora, e pela Europa, [para que] este sonho mágico não tenha de terminar", acrescentava o músico.

"Mellon Collie and Infinite Sadness" foi o terceiro álbum da banda Smashing Pumpkins, lançado em 1995 em formato de duplo CD e triplo vinil. Do disco saíram temas que vieram a marcar a carreira da banda e a música pop-rock da década, como "Bullet with Butterfly Wings", "1979" e "Tonight, Tonight".

A banda tem em curso uma outra digressão, intitulada "Rats in a Cage", com dezenas de datas nos Estados Unidos da América, em que serão tocados dois alinhamentos em cada um dos espetáculos, também em celebração dos 30 anos de "Mellon Collie and Infinite Sadness".