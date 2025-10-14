North Festival muda-se para Maia em 2026 e vai ter The Cure como cabeças de cartaz

Segundo a organização do festival, que fez cinco edições na Alfândega do Porto e uma no Parque de Serralves, na mesma cidade, a mudança de recinto surge da vontade de "responder às necessidades e expectativas dos festivaleiros, assegurando melhor acessibilidade, maiores infraestruturas e mais capacidade de público".

A 7.ª edição do North Festival está agendada para os dias 05, 06 e 07 de junho de 2026, na cidade desportiva da Maia, revelou esta terça-feira a organização, que anunciou os britânicos The Cure como primeira confirmação.

Segundo a organização do festival, que fez cinco edições na Alfândega do Porto e uma no Parque de Serralves, na mesma cidade, a mudança de recinto surge da vontade de "responder às necessidades e expectativas dos festivaleiros, assegurando melhor acessibilidade, maiores infraestruturas e mais capacidade de público".

Entre as novidades, a organização destaca a estreia do Palco "JN Rock à Moda do Porto", totalmente dedicado à música portuguesa, enquanto o "Palco Sunset" regressa com um "novo fôlego, pensado para aquecer a pista antes das atuações e prolongar a festa após os concertos".

Os The Cure agendam assim o regresso a Portugal, por onde já passaram em múltiplas ocasiões, e tocam na Maia pouco depois de passarem pelo Primavera Sound de Barcelona (a edição do Porto do Primavera acontece entre 11 e 14 de junho).

Formados em 1976, no sul de Inglaterra, os The Cure estrearam-se em disco três anos depois com "Three Imaginary Boys", no qual já constava o êxito "Boys Don't Cry".

A edição deste ano do North Festival, prevista para maio no Porto, foi cancelada devido a "problemas internos relacionados com a autorização de cedência do recinto", anunciou a organização em fevereiro.

O festival deveria acontecer no Estádio do Bessa, nos dias 23, 24 e 25 de maio, e tinha já confirmadas as atuações de Ivete Sangalo e Ornatos Violeta e o espetáculo "Cantar Morangos 20 anos".