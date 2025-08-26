Sábado – Pense por si

A ressurreição segundo Shawn Mendes

O músico canadiano atua esta quinta-feira, 28, na Meo Arena, em Lisboa. Da pop para a folk, a música de Shawn Mendes mudou as coordenadas mas, nesta viagem, foi o próprio que se encontrou.

Tiago Neto 26 de agosto de 2025 às 22:59
Shawn Mendes atua na Meo Arena, em Lisboa, a propósito da digressão 'On The Road Again'
Shawn Mendes atua na Meo Arena, em Lisboa, a propósito da digressão "On The Road Again" Mariline Alves

Nos ecos de um refrão partilhado, o tempo parece cristalizar-se, e sabemo-nos parte de algo plural, único, de difícil explicação. Em 2019, ano da última visita do canadiano a Lisboa, a pop de Shawn Mendes traria consigo esse feito à Altice Arena. Esta quinta-feira, 28, volvidos seis anos, o músico regressa ao mesmo palco - agora Meo Arena - mais maduro, com outro repertório e, na mala, traz o último disco, Shawn, que marca o início da sua metamorfose musical.

