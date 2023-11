O Jameson Urban Routes continua a ouvir no presente uma pista para o futuro

As mais lidas GPS

O clube de concertos Musicbox, em Lisboa, tem motivos para celebrar: quatro anos depois, regressa um festival atento à música que vai emergindo no presente, em Portugal, em Espanha ou no Brasil.

Durante anos, mais concretamente de 2007 a 2019, foi uma seta a apontar ao futuro, refletindo a programação diária e eclética do Musicbox, clube de concertos e DJ sets do Cais de Sodré, em Lisboa, que está há muito associado a artistas emergentes e movimentos musicais a despontar pelo mundo. Agora, e depois de uma pausa pandémica e pós-pandémica, o Jameson Urban Routes está de volta, com seis sessões musicais ao longo de três dias: quinta-feira, 2 de novembro, sexta-feira, 3, e sábado, 4.