Weyes Blood: as angústias e a incerteza deram-lhe grandes canções

A solidão da pandemia e a frieza da tecnologia ouvem-se no disco que Weyes Blood vai apresentar este fim de semana ao vivo, em Lisboa e Porto. "É um disco sobre viver no alarme", diz-nos em entrevista.

A história de Natalie Mering é a de uma busca: pelo seu lugar no mundo, pela expressão autêntica, por uma conexão humana numa sociedade cada vez mais ligada à corrente. “De que outra forma lidaria com o paradoxo da nossa existência? Estamos cada vez mais confortáveis e, ao mesmo tempo, angustiados pela procura de um sentido em tudo isto”, diz a artista de 35 anos em conversa com a SÁBADO, a uma semana de iniciar uma digressão europeia com 15 datas que começa precisamente em Portugal (este sábado, 28, na sala Lisboa ao Vivo, e domingo, 29, no Hard Club, no Porto).